Мужчину обнаружили мертвым в самарском СИЗО в январе 2023 года

Мужчина, предположительно, покончил с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следственном изоляторе № 1, который находится на Садовом проезде в Самаре, произошло ЧП. Там в новогодние праздники умер один из задержанных. Информация об этом появилась во вторник, 10 января 2023 года.

По данным УФСИН по Самарской области, все случилось 3 января 2023 года. В тот день нашли мертвым мужчину 1981 года рождения. На место сразу же прибыл медработник СИЗО. Также была вызвана бригада скорой помощи. Однако ничем помочь они не смогли. По предварительным данным, задержанный покончил с собой.

Ситуацию прокомментировали и в СУ СК по Самарской области. По данным ведомства, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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