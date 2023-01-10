Аномальные морозы «сбегут» из Самарской области в Казахстан к концу недели

Самарцам осталось пережить еще два морозных дня, потом температура начнет повышаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Самарскую область. По их прогнозам, температура воздуха в регионе начнет повышаться к концу первой рабочей недели 2023 года.

— Холодный антициклон сместится на районы Казахстана. Морозы постепенно начнут ослабевать. К концу недели среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме, — сообщили в Приволжском УГМС.

Среда и четверг, 11 и 12 января 2023 года, еще будут морозными. В предстоящие два дня столбик термометра будет держаться ниже -30 градусов. Из-за этого в Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ночь на пятницу, 13 января 2023 года, в регионе ожидается уже -18...-23 градуса. Днем будет «теплее» — до -10...-15 градусов.

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