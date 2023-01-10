Самарцы пожаловались на «морозильную камеру» в подъезде

Жильцы поделились кадрами. Фото: "Подслушано Куйбышевский"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами прорывов в областной столице. Пользователи пожаловались на «морозильную камеру» в подъезде.

Судя по опубликованным кадрам, из-за коммунальной аварии в жилом доме по адресу Новомолодежный переулок, 19 образовались длинные сосульки и огромная лужа на лестничной площадке. Жители отмечают, что потоп фиксируют с январских праздников.

Напомним, в регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за понижения температуры. В Самарской области столбик термометра достиг отметки в -40 градусов. Жителям рекомендуют меньше выходить на улицу и соблюдать необходимые правила безопасности.

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