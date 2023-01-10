Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке

В конце 2021 года Сбер ввел для своих сотрудников новую льготу — снижение ставки по ипотеке на 4 процентных пункта по сравнению с действующими банковскими ставками. С февраля по декабрь возможностью снижения процентных ставок по действующим кредитам воспользовались свыше 70 тысяч сотрудников.

- Банку важно благополучие своих сотрудников и их семей. Корпоративная ипотечная программа – это тот случай, когда сотрудники и их семьи не просто чувствуют заботу, а видят ее конкретный результат, который можно выразить цифрами, отметила старший вице-президент, руководитель HR банка: Наталья Дудина.