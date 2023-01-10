Из Самарской области отправили еще один камаз гуманитарной помощи военным на Донбасс

Военнослужащие получат гуманитарную помощь. Фото: скриншот видео

В Самарской области жители продолжают оказывать поддержку военным, находящимся в зоне специальной военной операции. Граждане региона отправили очередной камаз с гуманитарной помощью в январе 2023 года.

Общественный деятель, автор фотопроекта «Жены героев» – супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина поделилась видео сборов гуманитарной помощи. На опубликованных кадрах военнослужащие складировали коробки в автомобиль.

Напомним, Екатерина Колотовкина призвала граждан объединиться против соперников. Жена генерала из Самары опубликовала трогательную речь после новогодних праздников.

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