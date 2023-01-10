Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 13:29

Оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин начнут производить в Чапаевске

Новое предприятие будет работать на местной инвестплощадке
Илона МАЙСКАЯ
Соглашение с новым резидентом ТОР "Чапаевск" было подписано 10 января 2023 года

Соглашение с новым резидентом ТОР "Чапаевск" было подписано 10 января 2023 года

Фото: правительство Самарской области

Территория опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. Компания планирует заняться производством оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 10 января 2023 года.

— Общий объем инвестиций в проект превысит 720 млн рублей. На предприятии будет создано 157 новых рабочих мест. Данный проект позволит заместить продукцию зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь количество резидентов ТОР «Чапаевск» увеличится до 22. Отметим, для всех них действуют упрощенные административные процедуры. Компании получают поддержку на каждом этапе реализации своих проектов. Общий объем инвестиций — до 13,1 млрд рублей. Резиденты площадки планируют создать 4,7 тысячи рабочих мест. На данный момент они инвестировали 2,4 млрд рублей и создали 659 рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал