Оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин начнут производить в Чапаевске

Соглашение с новым резидентом ТОР "Чапаевск" было подписано 10 января 2023 года Фото: правительство Самарской области

Территория опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. Компания планирует заняться производством оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 10 января 2023 года.

— Общий объем инвестиций в проект превысит 720 млн рублей. На предприятии будет создано 157 новых рабочих мест. Данный проект позволит заместить продукцию зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь количество резидентов ТОР «Чапаевск» увеличится до 22. Отметим, для всех них действуют упрощенные административные процедуры. Компании получают поддержку на каждом этапе реализации своих проектов. Общий объем инвестиций — до 13,1 млрд рублей. Резиденты площадки планируют создать 4,7 тысячи рабочих мест. На данный момент они инвестировали 2,4 млрд рублей и создали 659 рабочих мест.

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