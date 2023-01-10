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НовостиОбщество10 января 2023 13:34

Самарцам рассказали, как избежать переохлаждения в морозы

Советами поделились специалисты МЧС
Алена ПРОВКИНА
Не стоит долго стоять на одном месте без движения

Не стоит долго стоять на одном месте без движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области температура воздуха опустилась до -40 градусов. Жителям рассказали, как избежать переохлаждения в морозную погоду.

Гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома. Особенно это касается детей. Важно не выходить в холод на голодный желудок, необходимо перекусить или выпить горячий чай или кофе. Тогда организм начнет тратить энергию на обогрев. Лицо и руки нужно смазать защитным кремом, но не увлажняющим. Самарцам рекомендуют одеваться тепло, быть в сухой и свободной обуви.

Также специалисты ГУ МЧС России по Самарской области, рекомендуют не стоять на морозе, лучше постоянно двигаться и делать остановки в теплых помещениях. Дышать на морозе нужно медленно и неглубоко. После прогулок не стоит сразу пить горячий чай или принимать душ, важно подождать, пока организм адаптируется к теплу.

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