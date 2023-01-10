Тольятти может обзавестись цифровым экодвойником

За разработку цифрового двойника Тольятти взялись специалисты ТГУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из городов Самарской области может обзавестись цифровым двойником. Его планируют создать для Тольятти. Данная разработка позволит прогнозировать изменение экологической обстановки и предотвращать ее ухудшение.

Над созданием цифрового двойника Автограда трудятся специалисты Тольяттинского государственного университета и участники эколого-промышленного консорциума. В последний входят представители крупных промпредприятий и администрация города.

В настоящее время в Тольятти существует экологический атлас, однако он предоставляет только статичную информацию. Цифровой двойник сможет выдавать данные в режиме онлайн и с учетом розы ветров. Специалисты планируют использовать в своей разработке сведения, которые поступают с автоматизированных датчиков, установленных на крупных промышленных предприятиях. Также они намерены отслеживать влияние машин на качество воздуха.

- С математической точки зрения можно использовать данные сервиса «Яндекс.Пробки», чтобы, исходя из трафика, смоделировать выбросы от транспорта и определить наиболее неблагоприятные территории, - рассказал директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников.

Если экологический цифровой двойник хорошо покажет себя, то этот проект растиражируют на регион и на другие города страны, которые имеют проблемы с качеством атмосферного воздуха.

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