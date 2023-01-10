Самарцы поделились кадрами возгорания автобуса №50 на улице Ново-Садовой

Горожане опубликовали кадры в социальных сетей. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре днем, 10 января 2023 года, загорелся автобус №50. Местные жители поделились кадрами возгорания в социальных сетях.

Пожар случился возле Загородного парка по улице Ново-Садовой. На месте быстро прибыли специалисты и смогли потушить огонь. Судя по рассказам местных жителей и опубликованному видео, в огне оказалось задняя часть транспорта. Из автобуса эвакуировали 20 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Напомним, вчера вечером из-за прорыва по улице Ново-Садовой автобусы №50 и №61 пустили в объезд. На участке зафиксировали коммунальную аварию.

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