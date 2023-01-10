В Самаре местная жительница пырнула продавца канцелярским ножом и украла продукты

Женщина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила обворовать сетевой магазин. Она напала на продавца.

По информации прокуратуры Самарской области, в Промышленном районе областной столице ранее судимая женщина набросилась на продавца с канцелярским ножом. Она ударила сотрудника магазина в шею и потребовала отдать ей продукты бесплатно. Помимо этого, злоумышленница начала угрожать потерпевшему, обещала встретить его после работы и убить, если тот не выполнит ее требования. Общая стоимость украденных продуктов составила 3,5 тысячи рублей.

К счастью, сотрудник не пострадал, шею уберег ворот толстовки. Ранее судимую женщину приговорили к колонии общего режима на 5 лет. Приговор пока не вступил в свою законную силу.

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