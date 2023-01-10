В Самаре на некоторых улицах холодную воду будут подавать с пониженным давлением

Подобную меры приняли из-за утечки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аномальное понижение температуры сказалось не только на состоянии дорог и улиц, но и на состоянии коммунальных систем. Из-за утечек произошел ряд коммунальных аварий.

Помимо этого, в связи с утечкой в домах, расположенных в границах улиц Владимирской, Дачной, Коммунистической и Чернореченской, холодное водоснабжение будут подавать с пониженным давлением. Об этом стало известно от администрации Ленинского района. ООО «Самарский коммунальные системы» принесли свои извинения за неудобства.

Напомним, 9 января на улице Ново-Садовой произошел сильный прорыв, из-за которого образовалась огромная пробка, а общественный транспорт пустили в объезд. Также прорыв зафиксировали на улице Коммунистической.

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