В Самаре на улице Ново-Садовой завершили аварийный ремонт

Работники засыпают котлован. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре в понедельник, 9 января 2023 года, стало известно о серьезной коммунальной аварии. На улице Ново-Садовой зафиксировали сильный прорыв.

Из-за утечки на участке образовалась серьезная пробка, а общественный транспорт пустили в объезд. Работы по восстановлению продолжали всю ночь, специалисты откачивали воду. К утру следующего дня работники разрыли котлован, глубина которого составила 3,5 метра. Коммунальщики демонтировали поврежденный участок трубы и заменили водовод.

По сообщению городской администрации и ресурсоснабжающей организации, аварийно-восстановительные работы на линии завершились. Водовод уже запущен. Работники засыпают котлован.

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