Два самарца понесут уголовную ответственность за содержание притона

Задержанных обязали проходить инспекцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двух местных жителей привлекут к ответственности. В Промышленном районе злоумышленники организовали наркопритон.

По информации прокуратуры Самарской области, в период с ноября 2021 года по март 2022 года хозяева квартиры решили предоставлять помещение наркозависимым. Они подготавливали предметы для употребления запрещенных веществ и получали деньги за свои услуги. Помимо этого, злоумышленникам давали наркотики для личного употребления.

Суд признал задержанных виновными. Им назначили 2 года лишения свободы условно и 2 года испытательного срока. Теперь осужденные должны проходить инспекцию и соблюдать комендантский час. Приговор пока не вступил в свою законную силу.

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