В Самаре все еще рекомендуют объезжать аварийный участок на улице Ново-Садовой

Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре в понедельник, 9 января 2023 года, появилась информация об утечке воды на улице Ново-Садовой. Из-за коммунальной аварии на участке образовалась серьезная пробка, общественный транспорт пустили в объезд.

Несмотря на завершение аварийно-ремонтных работ в районе Постникова оврага, сотрудники госавтоинспекции по региону все еще рекомендуют объезжать участок. На данный момент на улице ограничено движение общественного транспорта. Сотрудники коммунальной компании продолжают засыпать разрытый котлован. Жителям необходимо заранее продумывать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, из-за утечки пассажира автобуса не могли покинуть общественный транспорт. К счастью, никто не пострадал.

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