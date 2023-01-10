Самарцы рассказали о возгорании рядом с ТЦ «Молот» вечером 10 января 2023 года

На место прибыли специалисты. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания рядом с площадью Куйбышева. Очевидцы рассказали, что огонь заметили у торгового центра «Молот» вечером во вторник, 10 января 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам на официальной странице городского блогера Евгения Щекина, на участок прибыли специалисты, чтобы ликвидировать возгорание. О причинах происшествия и пострадавших пока неизвестно.

Напомним, сегодня утром загорелся автобус №50 рядом с Загородным парком по улице Ново-Садовой. К счастью, никто не пострадал.

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