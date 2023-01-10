Губернатор Самарской области оценил модернизированное производство АО «Металлист-Самара»

Глава региона оценил модернизацию цеха. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с коллективом и руководством АО «Металлист-Самара». Глава региона оценил модернизированное производство.

Предприятие является одним из ведущих производителей для авиационных, ракетных и газотурбинных двигателей. Дмитрий Азаров оценил обновление цеха и мощность предприятия. Помимо этого, глава региона провел встречу с исполнительным директором АО «Металлист-Самара» Максимом Глебовицким. Он рассказал, что собственники предприятия прикладывают усилия для увеличения объемов производства. Ежегодно оно увеличивается на 40-50%, а за три года объем вырос почти в три раза. Благодаря этому увеличилась и заработная плата сотрудников.

Сейчас на предприятии работают около 1350 сотрудников, штат планируют увеличить. На данный момент проводят обучение персонала. Завод готов принять более 500 новых сотрудников. Завод уже заключил договор с Самарским университетом. Глава региона пообещал оказать предприятию поддержку и помочь решить вопрос обеспечения кадрами.

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