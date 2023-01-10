В Самарской области 5 депутатов предоставили недостоверную информацию о доходах

Депутатам вынесли предупреждения
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В городе Отрадном Самарской области 5 депутатов накажут за предоставление недостоверных сведений. Они дали ложную информацию о доходах.
По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку и выявили факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе. В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес председателя думы. Его рассмотрели на заседании представительного органа.
После рассмотрения представления 5 депутатов привлекут к ответственности. Им вынесли предупреждения.
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