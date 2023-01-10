Эксперты рассказали о самых популярных моделях авто в Самарской области

Жителям рассказали о самых популярных автомобилях с пробегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о самых популярных автомобилях среди водителей. Эксперты проанализировали статистику продаж.

По информации Авито Авто, средняя стоимость автомобиля с пробегом в регионе в 2022 году составила – 430 тысяч рублей. Несмотря на изменения, рынок авто насыщен предложениями. Отмечают, что наиболее вытребованы модели с пробегом в категории дороже 3 млн рублей: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Toyota Camry и Lexus RX. Среди бюджетных автомобилей востребованы: ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Vesta.

При этом, в топ востребованных автомобилей в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей вошли: Toyota Camry. Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Hyundai Creta.

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