Сергей Корниленко может стать главным тренером клуба премьер-лиги

Сергей Корниленко теперь может тренировать любой клуб мира. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию PRO-УЕФА. Она позволяет работать главным тренером в любом клубе не только российской премьер-лиги, но и всего мира.

Диплом, подтверждающий квалификацию, был вручен Корниленко и его однокурсникам 10 января в Академии Российского футбольного союза. Обучение длилось два с половиной года.

- Все это время я был рядом с тренерской деятельностью. Во время игровой карьеры получил категорию А и затем поступил на категорию Prо. Это мои цели, мое развитие, - приводит слова Корниленко официальный сайт ПФК «Крылья Советов».

Несмотря на то, что в «Крыльях» Сергей Корниленко сейчас занимает управленческую должность, он играет важную роль в тренировочном процессе и всегда находится на тренерской скамейке во время официальных матчей.

- Даже в должности спортивного директора полученные мною знания очень полезны. Мы работаем с Игорем Витальевичем Осинькиным, постоянно обсуждаем множество разных вопросов. Это прекрасный тренер, у которого есть чему поучиться. Футбол постоянно развивается, и нужно развиваться вместе с этой замечательной игрой. Сегодня я тружусь на благо «Крыльев Советов» и хочу быть полезным нашему клубу, - заявил Сергей Корниленко.

Ранее спортивный директор «Крыльев» прокомментировал информацию о гигантской сумме отступных в контракте новичка самарского клуба Владимира Сычевого.