Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году

Благотворительная платформа СберВместе подвела итоги работы в 2022 году. Всего за год собрано 190,7 млн рублей — это взносы частных лиц и организаций (в 2021 году — 172,7 млн рублей), которые совершили 208 тысяч пожертвований. Собранные средства позволили закрыть 250 благотворительных историй.

Сейчас на платформе зарегистрировано 230 благотворительных фондов — все они проверены, чтобы исключить мошенничество. Каждая публикуемая история также проходит подобную проверку.

На сайте представлены четыре направления помощи: детям, взрослым, природе и культуре. Перечислять деньги на добрые дела можно единоразово либо регулярно — в формате ежемесячной подписки, которую в любой момент можно отменить или изменить. Благотворитель получает отчет о том, как были потрачены его деньги.

- Каждый год мы собираем больше средств, чем в предыдущем году. И 2022-й не стал исключением. Мы чувствуем, что людям сейчас особенно важно делать добро, важно поддерживать тех, кому сложнее всего, и видеть отдачу от своих поступков. Например, в декабре 2022 года мы традиционно запустили акцию «Добрый новогодний подарок» на поддержку и обучение детей с особенностями развития и детей-сирот. Собранную сумму — 18 млн рублей — банк традиционно удвоил. Таким образом, на помощь детям было направлено 36 млн рублей, сообщил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин.