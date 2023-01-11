Самарская область вошла топ лучших регионов РФ по цифровизации МСП в 2022 году

Возможностью воспользовались более 4,6 тысяч компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский фонд развития информационных технологий подвел итоги реализации программы цифровизации малых и средних предприятий (МСП) в 2022 году. В рамках подведения итогов были определены регионы, показавшие лидирующие результаты по нескольким направлениям. В частности, фонд назвал топ-10 субъектов РФ по количеству предприятий, купивших ПО со скидкой 50%. В их числе оказалась и Самарская область - губерния заняла 9-ю позицию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Я очень рад, что предприниматели Самарской области находят новые возможности и решения для замещения открывающихся ниш для ведения бизнеса, поставки продукции, выстраивают заново технологические и сбытовые цепочки, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В прошлом году многие самарские предприниматели приобрели ПО по скидке. Такой возможностью воспользовались свыше 4,6 тыс. компаний. В общей сложности в течение года было приобретено около 12 тысяч ПО на общую сумму более 34 млн. рублей.

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