Самарцев приглашают в театр оперы и балета на зимнюю сказку «Снегурочка»

Спектакль покажут днем 21 января 2023 года / Фото: САТОБ

В следующую субботу, 21 января 2023 года, жители Самары смогут увидеть самую поэтичную оперу Николая Римского-Корсакова — «Снегурочку» (12+). Зимнюю сказку покажут на сцене театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

Данный спектакль — один из самых сложных по технике в репертуаре САТОБа. Здесь используются видеоконтент, который служит и для создания декораций, и для общего антуража; свет; плунжеры; подъемно-опускные механизмы. Во время спектакля из люков появляются Лель, Снегурочка, Леший. Благодаря этому создается ощущение, что они возникают из ниоткуда.

Также среди особенностей постановки — чуткое воспроизведение картин народного быта, обрядов язычества и образов народных сказок. Особую атмосферу создает и музыка оперы. Она окрашена мягкой лирикой, весенними тонами.

Чтобы спектакль могли посмотреть не только горожане, но и жители области, его покажут днем. Начало в 15:00. Подробнее узнать о постановке и приобрести билет можно здесь.

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