Эксперты рассказали о погоде в Самаре на 14-15 января 2023 года

Самарцам рассказали о погоде в выходные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о погоде в ближайшие дни. Появилась информация о температуре 14 и 15 января 2023 года.

По данным прогноза Яндекс Погода, после метеонаблюдений эксперты выяснили, к чему готовиться жителям в выходные дни. Согласна полученной информации, утром 14 января самарцев ожидает облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха при этом составит -13 градусов, скорость ветра – 3,4 метра в секунду. В воскресенье, 15 января, в областной столице сохранится ясная погода, среднесуточная температура не будет меняться.

Напомним, в регионе пока что действует штормовое предупреждение. Температура воздуха находится на отметке ниже нормы.

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