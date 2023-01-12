В праздничные дни самарцы чаще всего звонили в Москву и Оренбург

В топ-5 по числу звонков — Московская, Оренбургская, Ульяновская, Саратовская области и Республика Татарстан. Обезличенными данными об активности своих абонентов поделились эксперты МегаФона.

За все время выходных дней жители губернии проговорили более 300 миллионов минут, что равно 570 годам. 31 декабря самые продолжительные телефонные разговоры клиенты оператора вели с 16 до 18 часов, рекорд следующего дня пришелся на 11-13 часов.

Кроме того, в Новый год пользователи регулярно выходили в Сеть. Весьма востребован среди них оказался YouTube, где можно было посмотреть бой столичных курантов. Также популярностью пользовались соцсети и мессенджеры для обмена теплыми словами, «открытками» и стикерами. На третьем месте — онлайн-кинотеатры, которые включали любители праздничной киноклассики.

Жители области продолжили общение с родственниками и друзьями и на новогодних каникулах. В том числе — в тех же мессенджерах и сервисах для видеосвязи. В сравнении с прошлым годом мобильный трафик в эти дни вырос на 25%. При этом значительная часть интернет-данных пришлась на гостей из других регионов. Как показывает аналитика МегаФона, больше всего их приехало из Москвы, Оренбурга, Ульяновска и Казани.

«Мы заранее подготовили сеть к поздравлениям, увеличив пропускную способность оборудования до 50% по всей области. Работы повысили надежность и качество сигнала, чтобы каждый житель и гость области мог звонком или онлайн-открыткой пожелать близким счастливого Нового года. А в выходные дни за бесперебойной работой телеком-сервисов круглосуточно следили технические специалисты», — сообщил директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

Накануне праздников инженеры оператора модернизировали сеть в населенных пунктах 24 районов губернии. Скорость мобильного интернета стала значительно быстрее в селах Августовка, Александровка, Багана, Березовка, Благодатовка, Большая Дергуновка, Большая Ега, Борское, Васильевка, Выселки, Домашка, Ермаково, поселках Дубовый Гай, Петровский, Привольный, Сокский, Суходол, деревне Сергеевка и многих других.