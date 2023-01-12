Самарец показал, как выглядит дом на ул. Некрасовской в Самаре после сильного пожара

Здание оградили от посторонних. Фото: скриншот с видео

Стало известно, как выглядит дом на улице Некрасовской, 25а в Самаре после страшного пожара. Кадрами поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин.

На опубликованном видео видно, что здание частично осталось без окон. Кровля повреждена, местами обрушились конструкции объекта. На месте ЧП все еще дежурят пожарные службы.

Напомним, пожар на улице Некрасовской произошел утром в среду, 11 января. Трагедия унесла жизни двух человек, в том числе маленького ребенка. Для жильцов сгоревшего дома создали пункт временного размещения, их обеспечили питанием и продуктами первой необходимости.

Пожарные боролись с возгоранием с раннего утра. Ближе к 9 часам вечера открытое горение было ликвидировано. Сейчас на месте дежурят правоохранители – следят, чтобы дом не пострадал от мародерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погиб человек, огонь угрожал соседней гостинице: что известно о пожаре в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре

Человек погиб при пожаре в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре 11 января 2023 года (подробности)