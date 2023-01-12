Сказка у дома: в Курумоче мужчина создал волшебные композиции к Новому году и Рождеству

Благодаря своему таланту мужчина создал праздничное настроение всем жителям села. Фото: Подслушано Курумоч
Жители Самарской области неоднократно удивляли земляков своими талантами и умениями. На этот раз всех поразил житель Курумоча. Местный умелец Валерий создал по-настоящему волшебные композиции. Ими он украсил территорию у дома. Красочными фотографиями поделились жители населенного пункта.
Воображение и способности мужчины действительно поражают. Прямо у него под окнами можно заметить фигуру Деда Мороза с оленем и санями. Вдоль забора послушно «сидят» снежные зверьки. Отдельного внимания заслуживает рождественская композиция, на которой автор изобразил рождение Христа.
Талант мужчины не мог остаться незамеченным. Фото: Подслушано Курумоч
По словам жителей, Валерий не первый год создает такую красоту. Фото: Подслушано Курумоч
В комментариях жители региона восхитились талантом своего земляка.
– Все желающие могут полюбоваться такой красотой! Валерий – настоящий хозяин села, – поделились пользователи соцсетей, добавив, что семья создает всем праздничное настроение уже не первый год.
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