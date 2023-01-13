Елена Лапушкина поздравила жителей с Днем Самарской губернии 13 января

По словам главы города, положение региона является результатом работы многих поколений жителей. Фото: администрация Самары

Сегодня, 13 января, традиционно отмечается День Самарской губернии. Жителей региона поздравила глава Самары Елена Лапушкина.

— У нашего края великое прошлое, наполненное трудовыми свершениями настоящее и большое будущее. Все вместе мы продолжаем историю Самарской губернии, развиваем регион, передаем детям любовь к родному дому и уважение к ценностям, — сказала Елена Лапушкина.

В Самарской области расположены известные во всем мире предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехимической отраслей. Достоянием является и многонациональная культура, неповторимая живописная природа. По словам главы города, развитие экономики, инфраструктуры, технологий, науки и социальной сферы является результатом работы многих поколений жителей.

— Я благодарю всех самарцев, которые в это непростое время находят возможности и душевные силы для взаимной помощи и поддержки, являясь крепким надежным тылом для наших защитников. От всей души желаю всем жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия в каждом доме, — поздравила Елена Лапушкина.

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