Врач предупредил о вреде голодания после новогодних праздников

Голодание может негативно сказаться на организме человека Фото: Shutterstock

Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от голодания после новогодних праздников. По его мнению, ограничение в еде может негативно сказаться на организме, пишет ФАН.

Врач отмечает, что в организме человека, который решил прибегнуть к голоданию, происходит серьезная гормональная перестройка. Он переходит в режим «война». У человека повышается гормон, который увеличивает аппетит. Кроме того, происходит задержка жидкости. Все это может привести к увеличению массы тела.

По словам Александра Мясникова, если за праздники человек набрал лишние килограммы, организм будет сам стараться увеличить обмен веществ. Постепенно тело должно вернуться в прежнюю форму. При этом доктор отмечает: можно прибегнуть к легкой диете, если вес долго стоит на месте.

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