Стали известны подробности ДТП с «перевертышем» на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

В результате ДТП пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились подробности аварии, которая произошла днем в субботу, 14 января 2023 года, около ЗАГСа на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Напомним, там перевернулся легковой автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 13:40. Водитель «Тойота» ехал со стороны улицы Нагорная в направлении Стара-Загора. Он решил перестроиться в левый ряд, но не уступил дорогу «Субару». От удара автомобиль перевернулся, после чего столкнулся с «Рено» и «Фольксваген». Авария не обошлась без пострадавших.

– В результате ДТП пострадал водитель «Субару». Его доставили в медицинское учреждение, – сообщает ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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