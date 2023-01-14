Самарцам предложили поделиться бензином для спасения жизней

Оказать помощь можно в рамках акции «Поделись литром». Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области

Жители Самарской области могут внести свой вклад в масштабную работу, которую ведут волонтеры отряда «Лиза Алерт». С 6 января 2023 года они каждую ночь работают в режиме «Ночной патруль». Добровольцы выезжают на улицы, чтобы помочь замерзающим людям.

– Добровольцы выезжают на своих авто и за свой счет. За четыре ночи патрули Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Сергиевска прошли более 1000 км. Сейчас им нужна помощь с топливом, – рассказали в пресс-службе регионального отряда.

Помочь волонтерам могут все желающие. Сделать это можно в рамках акции «Поделись литром». Она действует на сети заправочных станций «ОЛВИ». Для участия в ней необходимо сообщить кассиру заправки о том, что вы планируете приобрести топливо для отряда, а после оплатить литр бензина (или более).

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