Художник из Самары строит укрепления для бойцов СВО

Художник из Самары принял участие в строительстве укреплений на Донбассе. Фото: скрин видео

Художник из Самары строит укрепления для бойцов в зоне СВО. Роман Михеев, автор знаменитого мурала «Девочка с виолончелью», нарисованного в память о жертвах обстрела в Макеевке, опубликовал кадры построенных им укреплений.

- Вот такие укрепления создавались ночью, все для наших пацанов,- сообщает художник.

У себя в соцсетях Роман Михеев о поездках на Донбасс в качестве волонтера. В Донецке он побывал в конце Декабра, там же, как рассказал художник журналисту «КП-Самара», и встретил Новый год. В Донецке он хотел поддержать детей, которым сейчас живется непросто. Мужчина провел для них несколько мастер-классов по живописи. Кроме того, он принял участие в создании укреплений для бойцов.

Во время обстрела Макеевки Роман был неподалеку и слышал взрывы. Вернувшись в Самару, он не смог остаться в стороне и нарисовал на 9-й просеке мурал «Девочка с виолончелью» в память о погибших и раненых. Композиция моментально стала для самарцев культовой.