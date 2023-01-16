Самарский проект «Том Сойер Фест» выиграл президентский грант в 6,3 млн рублей

У активистов "Том Сойер Феста" большие планы на 2023 год / Фото: vk.com/tomsawyerfest

Стали известны победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. В их число вошел самарский проект по сохранению старинных зданий «Том Сойер Фест». Сообщество активистов получит грант в 6,3 млн рублей на реализацию проекта «От ярмарки домов к ярмарке кварталов».

— В 2023 году мы хотим проработать схему продажи/передачи в аренду аварийных расселенных домов, находящихся в региональной собственности. Для этого мы проведем исследование и разработаем концепцию исторического квартала, — рассказали представители «Том Сойер Феста».

Активисты намерены учесть мнения всех сторон: девелоперов, органов власти, градозащитников и малого бизнеса. Для этого они планируют провести для них воркшоп. По его результатам и будет сформирована концепция развития исторического квартала. Ее презентуют на форуме инвесторов в историческую недвижимость «Ярмарка домов и кварталов», который пройдет в конце января - в начале февраля 2024 года. В рамках этого мероприятия состоится аукцион. В качестве лотов — расселенные старые дома без статуса, а также ЦГФО и ОКН, которые находятся в историческом квартале.

Кроме того, в 2023 году волонтеры продолжат работы по восстановлению «дома с часами». Им предстоит провести переборку стен, укрепить межэтажные перекрытия и заменить оконные блоки.

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