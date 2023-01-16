В Самаре добавят дополнительные рейсы трамваю №9 с 16 января 2023 года

Количество утренних рейсов увеличат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют увеличить количество трамвайных рейсов по маршруту №9. Улучшат транспортное обслуживание пассажиров с 16 января 2023 года.

По информации городской администрации, из-за обращений работников предприятий было принято решение увеличить количество рейсов в утреннее время по маршруту «Костромской переулок – стадион Металлург».Дополнительные рейсы организуют от остановки «Костромской переулок» в 06:41; 07:16 и 07:51. Также от остановки «Стадион «Металлург» в 06:57; 07:32 и 08:16.

Напомним, жителям областного центра также рассказали об изменении графика движения пригородных поездов. Горожанам следует заранее продумывать свой маршрут.

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