Самарцы пожаловались на коричневую воду, текущую из крана на улице Республиканской

Жители показали, какая вода идет из крана. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители пожаловались на холод в квартирах и ржавую воду. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

В комментариях пользователи также отметили, что на улице Республиканской уже несколько дней холодные батареи. Но не все жители поддержали автора поста, самарцы поделились на два лагеря: некоторые предложили смириться и купить питьевую воду, другие же рекомендуют обратиться в управляющую компанию.

Напомним, в областной столице местный житель чуть не остался без отопления в январские морозы. Управляющая компания недобросовестно провела работу и залила квартиру самарца.

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