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НовостиСпорт17 января 2023 10:43

Владимир Писарский дебютирует за «Крылья Советов» в матче с азербайджанским «Сумгаитом»

Нападающий, который раньше играл под фамилией Сычевой, перешел в самарскую команду этой зимой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Владимир Писарский перешел в «КС» из «Оренбурга».

Владимир Писарский перешел в «КС» из «Оренбурга».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на товарищеский матч c азербайджанским «Сумгаитом» на сборах в Турции. С первых минут встречу начнет новичок самарцев Владимир Писарский, ранее игравший под фамилией Сычевой. Нападающий перешел в «Крылья» в это трансферное окно, матч с «Сумгаитом» станет для него дебютным за команду.

Также в стартовом составе Фролов, Зотов, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов и Рахманович.

В запасе остались Веселов, Солдатенков, Каптилович, Цорн, Тепляков, Витюгов, Соколов, Салтыков, Липовой, Асайдулин, Шитов, Хлусов, Хубулов и 17-летний Иван Бобер, сын экс-игрока «КС» Антона Бобра.

Товарищеская игра между «Крыльями» и «Сумгаитом» начнется в 15:30 по самарскому времени.