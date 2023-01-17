Владимир Писарский дебютирует за «Крылья Советов» в матче с азербайджанским «Сумгаитом»

Владимир Писарский перешел в «КС» из «Оренбурга». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на товарищеский матч c азербайджанским «Сумгаитом» на сборах в Турции. С первых минут встречу начнет новичок самарцев Владимир Писарский, ранее игравший под фамилией Сычевой. Нападающий перешел в «Крылья» в это трансферное окно, матч с «Сумгаитом» станет для него дебютным за команду.

Также в стартовом составе Фролов, Зотов, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов и Рахманович.

В запасе остались Веселов, Солдатенков, Каптилович, Цорн, Тепляков, Витюгов, Соколов, Салтыков, Липовой, Асайдулин, Шитов, Хлусов, Хубулов и 17-летний Иван Бобер, сын экс-игрока «КС» Антона Бобра.

Товарищеская игра между «Крыльями» и «Сумгаитом» начнется в 15:30 по самарскому времени.