В Самарской области отмечают рост спроса на курьеров

В регионе увеличился спрос на курьеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области за последние полгода вырос спрос на курьеров. Весной прошлого года рынок труда трансформировался.

По информации экспертов Зарплата.ру, в регионе спрос на вакансию курьеров вырос на 68%. Среди причин рост спроса и конкуренции отмечают предпраздничный ажиотаж, а также распродажу на торговых площадках. Также курьеров набирали в связи с погодными изменениями и отсутствием персонала доставки, ушедших на больничный.

При этом, в первую неделю января текущего года, количество откликов на вакансию курьера повысилось на 17%. Многие самарцы решили взять подработку в период «каникул». В пиковый сезон доставщики могут заработать от 90 до 100 тысяч рублей.

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