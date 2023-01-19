Стала известна погода в Самаре в предстоящие выходные 21-22 января 2023 года

Согласно прогнозу, в воскресенье в городе будет пасмурно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные жителей Самары ждет умеренно теплая погода. К такому выводу пришли специалисты Яндекс Погоды. Они составили прогноз с помощью собственной технологии Метеум.

Утром в субботу, 21 января, в городе будет ясная и облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит -11 градусов. Вечером столбик термометра опустится до -15 градусов. Порывы ветра достигнут 2,2 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, за окном будет пасмурно. Температура воздуха утром составит -15 градусов, однако днем воздух прогреется до -9 градусов. К вечеру столбик термометра вновь опустится до 15 градусов ниже ноля.

Отметим, что текущая неделя выдалась довольно прохладной, однако это не помешало жителям Самары отправиться к крещенским купелям. В ночь на 19 января у проруби на Полевом спуске собрались сотни самарцев, готовых погрузиться в ледяную воду. Мы рассказывали, как прошли крещенские купания в Самаре в этом году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.