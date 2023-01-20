В Самарской области сотрудница банка предотвратила снятие денег мужчиной для мошенников

Сотруднице в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Жигулевске сотрудница банка предотвратила хищение крупной суммы денег у местного жителя. Девушка заметила взволнованного мужчину, который пытался снять денежные средства с нескольких терминалов.
— Его поведение показалось работнице подозрительным, она поговорила с клиентом и сообщила о ситуации в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, 13 января этого года мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и сообщил, что служба безопасности банка установила несанкционированные действия по его счетам.
Чтобы деньги не списали, звонивший убедил пойти в банк, снять все деньги, не обращаясь к сотрудникам банка, поскольку в отношении них якобы проводится проверка. В настоящее время полицейские устанавливают причастных, а девушке в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо.
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