В Самарской области сотрудница банка предотвратила снятие денег мужчиной для мошенников

Сотруднице в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске сотрудница банка предотвратила хищение крупной суммы денег у местного жителя. Девушка заметила взволнованного мужчину, который пытался снять денежные средства с нескольких терминалов.

— Его поведение показалось работнице подозрительным, она поговорила с клиентом и сообщила о ситуации в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, 13 января этого года мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и сообщил, что служба безопасности банка установила несанкционированные действия по его счетам.

Чтобы деньги не списали, звонивший убедил пойти в банк, снять все деньги, не обращаясь к сотрудникам банка, поскольку в отношении них якобы проводится проверка. В настоящее время полицейские устанавливают причастных, а девушке в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо.

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