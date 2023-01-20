Названа предварительная причина пожара на ул. Чернышевского в Новокуйбышевске

На место происшествия выезжал мэр Новокуйбышевска Сергей Марков / Фото: vk.com/markov_sv

Мэр Новокуйбышевска Сергей Марков назвал предварительную причину пожара возле филиала СамГТУ и центральной библиотеки. Огнем были охвачены гаражи на улице Чернышевского, 11а.

— По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. Следствием этого стал пожар с возгоранием четырех гаражных боксов, — написал на своей странице в соцсети Сергей Марков.

Напомним, огонь вспыхнул в пятницу, 20 января 2023 года, в двенадцатом часу дня. По данным ГУ МЧС по Самарской области горели три гаража на площади 150 кв. м и автомобиль «Субару». На месте работали 27 человек и 8 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 12:14, а полностью потушили — в 13:19.

К сожалению, происшествие не обошлось без пострадавших. Это двое мужчин. По словам мэра Новокуйбышевска, обоих госпитализировали в ЦГБ.

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