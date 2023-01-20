В Самарской области 6 полицейских предоставили неверные сведения о доходах и имуществе

Правоохранителей обязали исправить нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области 6 сотрудников полиции указали неверные данных о своих доходах и расходах. Сотрудники ведомства провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, в регионе проверили исполнение законов о противодействии коррупции. Оказалось, сотрудники правоохранительных органов указали недостоверные сведения об имуществе за 2021 год. В адрес начальника ОМВД по городу внесли представление и обязали устранить нарушения.

Сотрудников полиции привлекут к дисциплинарной ответственности. В ходе рассмотрения представления факты подтвердились в полном объеме.

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