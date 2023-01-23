Дмитрий Азаров рассказал, когда узнал о трагедии в Макеевке

Первые сведения о трагедии в Макеевке главе региона начали поступать вечером 1 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал небольшое интервью Поволжскому бюро «Соловьев Life». Глава региона рассказал, как и когда узнал о трагедии в Макеевке.

— Первые сведения стал получать к концу дня 1 января. К концу следующего дня сведения были уже более-менее проверенные. В первую очередь информация приходила от наших военнослужащих. Я находился во взаимодействии с руководством ДНР, — поделился Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, 2 января 2023 года был создан оперативный штаб по взаимодействию с Минобороны РФ и семьями бойцов. На следующий день Дмитрий Азаров отправился в Москву, где было проведено совещание насчет трагедии в Макеевке. 4 января глава региона прибыл в Ростовскую область, где посетил госпиталь с ранеными военнослужащими, а затем вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным побывал в больнице Макеевки.

Напомним, все случилось впервые минуты 2023 года. Под удар ВСУ попало здание, где временно размещались российские военные. Постройка оказалась полностью разрушена. В результате случившегося погибли и пострадали десятки людей. Среди них — уроженцы Самарской области.

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