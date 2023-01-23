В Самарской области жителям не нравится покупать что-либо для работы за свой счет

Самарцы пожаловались на "поборы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали о «поборах» на работе. Большинству опрошенных не нравится покупать что-либо на работу за свой счет.

Согласно опросу службы исследований hh.ru, большей части работников региона – 59% опрошенных – приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, 23% респондентов покупали товары по требованию работодателя, а 18% самарцев не сталкивались с такой проблемой. При этом, только 11% жителей получили полную компенсацию затрат, а 17% - частичную.

Чаще всего работники покупали канцелярские принадлежности, мелкую электронику (компьютерную мышь, клавиатуру или наушники), средства гигиены, инструменты, спецодежду или учебные материалы.

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