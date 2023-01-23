Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 10:50

Большинство самарцев хотят, чтобы их компании помогали детям определиться с будущей профессией

Внедрить программы профориентации детей может небольшое число организаций
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным сервиса, спрос на профориентацию детей у родителей является стабильно высоким.

По данным сервиса, спрос на профориентацию детей у родителей является стабильно высоким.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob, проведенный с 9 декабря 2022 по 9 января 2023, показал, что в профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары, но проводит ее только 5% компаний.

Самарцы хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей. Но такие мероприятия на данный момент могут проводить только 5% компаний, хотя два года назад с подрастающим поколением работали 9% предприятий и организаций, а в 2019 году — 12%.

По данным сервиса, спрос на профориентацию детей у родителей является стабильно высоким. Так 61% жителей Самары хотят, чтобы их компании помогали детям определиться со специальностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал