Большинство самарцев хотят, чтобы их компании помогали детям определиться с будущей профессией

По данным сервиса, спрос на профориентацию детей у родителей является стабильно высоким. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob, проведенный с 9 декабря 2022 по 9 января 2023, показал, что в профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары, но проводит ее только 5% компаний.

Самарцы хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей. Но такие мероприятия на данный момент могут проводить только 5% компаний, хотя два года назад с подрастающим поколением работали 9% предприятий и организаций, а в 2019 году — 12%.

По данным сервиса, спрос на профориентацию детей у родителей является стабильно высоким. Так 61% жителей Самары хотят, чтобы их компании помогали детям определиться со специальностью.

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