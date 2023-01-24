В Самаре подрядчик установил временные дорожные знаки на деревьях

По словам самарцев, такая картина наблюдалась в разных уголках областной столицы. Фото: t.me/Off_Road63

Во вторник, 24 января 2023 года, жители Самары оказались возмущены работой одной из компаний. Горожане сообщили, что подрядчик установил дорожные знаки прямо на деревьях. Об этом они рассказали в социальных сетях.

– Подрядчики устанавливают временные дорожные знаки прямо на зеленые насаждения. И так – в разных частях города, – возмутились самарцы.

В ситуацию вмешалась городская администрация. Власти отметили, что необходимые меры уже предпринимаются.

– Нашли организацию, которая проводит работы, указали на нарушение. Меры будут приняты в ближайшее время, – прокомментировали произошедшее в администрации Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.