В Самаре подрядчик установил временные дорожные знаки на деревьях

По словам самарцев, такая картина наблюдалась в разных уголках областной столицы. Фото: t.me/Off_Road63
Во вторник, 24 января 2023 года, жители Самары оказались возмущены работой одной из компаний. Горожане сообщили, что подрядчик установил дорожные знаки прямо на деревьях. Об этом они рассказали в социальных сетях.
– Подрядчики устанавливают временные дорожные знаки прямо на зеленые насаждения. И так – в разных частях города, – возмутились самарцы.
В ситуацию вмешалась городская администрация. Власти отметили, что необходимые меры уже предпринимаются.
– Нашли организацию, которая проводит работы, указали на нарушение. Меры будут приняты в ближайшее время, – прокомментировали произошедшее в администрации Самары.
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