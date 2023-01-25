Многие самарские производители хотят продавать товары под региональным брендом

Самарцы смогут разместить региональную символики на своих товарах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области состоялось заседания комиссии по присвоению бренда «Самарский продукт». Все больше производителей стремятся получить сертификат бренда для своей продукции.

Благодаря получению символики «Самарский продукт», самозанятые также могут использоваться единовременную выплату по социальному контракту. Так, одна из предпринимательниц смогла открыть собственное дело, закупить оборудование и начать оказывать услуги по обслуживанию фуршета. Сейчас уже более 200 производителей получили сертификаты и разместили бренд более чем на 3 000 товаров.

Заявку на получение разрешения использования символики можно направить в департамент торговли и развития потребительского рынка. Условия получения смогут стать привлекательными для предпринимателей.

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