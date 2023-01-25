Самарец отдал мошенникам 100 тысяч рублей за пчелиный воск

Горожанин лишился крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аферисты продолжают обманывать местных житель. На этот раз мошенники-пчеловоды придумали новую схему.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 42-летний мужчина работает самозанятым. На просторах интернета он нашел объявление о продаже пчелиного воска. Самарец связался с продавцом и договорился о цене. Потерпевший долго не думал и перевел на чужой счет 110 500 рублей.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Мужчина обратился в отделение полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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