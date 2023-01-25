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НовостиОбщество25 января 2023 9:39

В Самаре эксперты рассказали, где найти работу и подработку студентам

Количество вакансий увеличилось
Алена ПРОВКИНА
Студентам рекомендуют начинать работать еще во время учебы

Студентам рекомендуют начинать работать еще во время учебы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студентам рассказали, где найти работу и подработку в 2023 году. За последнее время количество вакансий увеличилось в 3 раза.

По сообщению Авито Работы, студенты могут хорошо зарабатывать на вакансиях менеджера по продажам, дизайнера и менеджера по работе с клиентами. В прошлом году на раздел «Без опыта работы» пришлось только 10% от всех публикаций. При этом, работодатели согласны не только предложить временную подработку, но и стартовые позиции для молодых людей.

Аналитики отмечают, что трудоустройство студентов выгодно бизнесу. Молодежь восполняет нехватку персонала, но и помогает компаниям развиваться.

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