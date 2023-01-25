Три стадии алкогольной зависимости описала самарский врач Наталья Солодкова

Насторожить должно и потребление спиртных напитков более одного дня подряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гендиректор медицинского центра «Открытие» Наталья Солодкова рассказала о трех стадиях алкогольной зависимости. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Так, в ходе первой человек пребывает в состоянии, когда не может остановиться пить алкоголь, пока не опьянеет. Появляется системность, а дни выпивания становятся регулярными и традиционными. Также возникает привязка, что нельзя расслабиться и успокоиться без шампанского, вина или пива.

На второй стадии становится нормальным употребление алкоголя 2-3 раза в неделю. Увеличивается также дозировка и возникает постоянная необходимость похмелиться.

Особенно насторожить должно и потребление спиртных напитков более одного дня подряд, когда возникают запои. По словам специалиста, третья стадия уже несет угрозу для жизни: отличается деградацией, слабоумием, серьезным поражением органов.

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