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НовостиОбщество26 января 2023 9:39

Двухэтажный поезд с самарскими туристами отправится на Урал в дни февральских праздников

Во время четырехдневного тура путешественники познакомятся с культурой разных народов
Ирина СИНЕГУБОВА
Для школьников в рамках тура разработают специальную экскурсионную программу.

Для школьников в рамках тура разработают специальную экскурсионную программу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» 23 февраля с железнодорожного вокзала Самары отправится двухэтажный туристический поезд в Уфу и Екатеринбург.

— Во время четырехдневного тура путешественники познакомятся с культурой разных народов и попробуют традиционные для каждого региона блюда. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары и Уфы, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Первая остановка будет в столице Башкирии, где туристы посетят Национальный музей Республики. Далее в Екатеринбурге можно будет выбрать любую из понравившихся экскурсионных программ. Например, путешествие на ретропоезде на паровозной тяге «Уральский экспресс».

Для школьников в рамках тура разработают специальную экскурсионную программу в регионах и интерактивно-познавательную программу в пути следования. Забронировать тур можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туризм с РЖД».

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