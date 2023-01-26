В России с 1 февраля 2023 года должны проиндексировать ряд социальных пособий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 года. С начала следующего месяца должны вступить в силу несколько новых законов, пишет ФАН.

Так, с февраля 2023 года будет проведена индексация важных социальных пособий, среди которых материнский капитал и ежемесячная денежная выплата. По предварительной информации, коэффициент индексации должен составить 11,9%.

Еще одно нововведение – обеспечение граждан РФ устойчивым и безопасным интернетом. За неисполнение требований предусмотрена административная ответственность. Нарушителям придется заплатить штраф.

Кроме того, с начала следующего месяца региональные власти смогут передавать льготникам невостребованное жилье, которое ранее предназначалось военнослужащим, уволенным в запас. К примеру, бесхозное жилье смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, семьи детей-инвалидов, ветераны боевых действий и др.

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